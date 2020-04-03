Встреча министров стран ОПЕК+ по вопросу стабилизации цен на нефть пройдет 6 апреля в режиме видеоконференции. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства энергетики Азербайджана Замина Алиева, передает РИА Новости в пятницу, 3 апреля

«Встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля в формате видеоконференции. Азербайджан получил приглашение. На встрече ожидается участие министров стран альянса и обсуждение новой "Декларации о сотрудничестве"», — сказала Алиева.

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Ранее стало известно, что цена на нефть марки Brent выросла на 0,27% после сообщения о планируемой встрече ОПЕК+ — до $30,02 за баррель.