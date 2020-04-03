«Встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля в формате видеоконференции. Азербайджан получил приглашение. На встрече ожидается участие министров стран альянса и обсуждение новой "Декларации о сотрудничестве"», — сказала Алиева.
Ранее с призывом провести срочную встречу представителей государств ОПЕК+ выступили представители Саудовской Аравии. Страна также призвала принять участие в переговорах государства, не входящие в состав альянса.
Ранее стало известно, что цена на нефть марки Brent выросла на 0,27% после сообщения о планируемой встрече ОПЕК+ — до $30,02 за баррель.