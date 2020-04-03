Общее количество заболевших новым типом коронавируса в стране достигло 942

Министерство здравоохранения Украины опубликовало в своем Telegram-канале последние данные об эпидемиологической обстановке. Италия попросила Украину прислать бригады медиков — Аваков © kmu.gov.ua

«По состоянию на 10:00 3 апреля на Украине — 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество выявленных случаев заболевания зафиксировано в Киеве (180), Черновицкой и Тернопольской областях (171 и 114 соответственно).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что, пока нет универсального лекарства от коронавируса, необходимо использовать опыт других стран, которые столкнулись с эпидемией раньше, а также важно прислушаться к идее ужесточения карантина, чтоб не допустить дальнейшего распространения вируса.