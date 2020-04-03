Министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали пакет помощи Грузии и Украине. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает «Европейская правда» в пятницу, 3 апреля

«Мы решили еще больше углубить наше партнерство с Украиной и Грузией, в том числе с помощью учений в стратегическом регионе Черного моря, а также через совместную работу, чтобы противостоять киберугрозам, включая обмен радиолокационными данными о движении в воздушном пространстве, с тем чтобы сделать небо безопаснее для всех», — заявил Столтенберг.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Это еще один шаг, еще один элемент в очень сильном партнерстве между НАТО и Украиной», — добавил Столтенберг.

Одобренный пакет будет дополнительным к уже существующим.

Ранее стало известно, что программа учений НАТО была изменена из-за пандемии коронавируса. Сообщается также, что в странах Балтии COVID-19 был выявлен у нескольких десятков военных альянса.