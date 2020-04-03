«Мы решили еще больше углубить наше партнерство с Украиной и Грузией, в том числе с помощью учений в стратегическом регионе Черного моря, а также через совместную работу, чтобы противостоять киберугрозам, включая обмен радиолокационными данными о движении в воздушном пространстве, с тем чтобы сделать небо безопаснее для всех», — заявил Столтенберг.
Он отметил, что пакет поддержки предусматривает военные учения и доступ к пробным программам НАТО.
«Это еще один шаг, еще один элемент в очень сильном партнерстве между НАТО и Украиной», — добавил Столтенберг.
Одобренный пакет будет дополнительным к уже существующим.
Ранее стало известно, что программа учений НАТО была изменена из-за пандемии коронавируса. Сообщается также, что в странах Балтии COVID-19 был выявлен у нескольких десятков военных альянса.