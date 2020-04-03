Всемирный банк (ВБ) заявил, что украинская власть должна пересмотреть скандальный закон о рынке земли. Соответствующее обращение появилось на странице ВБ в Facebook вечером 2 апреля

Принятый Верховной Радой непопулярный закон о рынке сельхозземель позволит иностранным гражданам скупать украинские угодья. Международные кредиторы выдвинули принятие этого закона условием для получения кредитов, без которых украинская экономика вскоре может рухнуть.

Теперь Всемирный банк требует увеличить разрешенную к приватизации площадь участка и допустить к покупке земли юридических лиц, называя это критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство реформами.

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Ранее политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру отмечал, что закон о земле в том виде, в котором его приняла Рада, вряд ли устроит международных кредиторов, потому что в документе есть серьезные ограничения по концентрации земли в одних руках и в плане допуска иностранцев.

По его мнению, «Зеленский будет как-то пытаться продать этот решение Западу в обмен на деньги, но, как показывает практика, очень будет по-украински, если сейчас выдадут пару траншей, а через полгода-год Конституционный суд этот закон отменит, потому что он был принят с грубейшими нарушениями регламента».

Эксперт отметил, что в нынешнем виде закон более выгоден украинским олигархам, которые смогут через подставных лиц собирать земельные банки начиная уже со следующего года, а не ждать еще пять лет.