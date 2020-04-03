Власти Канады из-за распространения коронавируса распорядились вывести часть канадских военнослужащих, задействованных в различных миссиях в Ираке и на Украине. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщил телеканал CBC

Отмечается, что домой вернется большая часть канадских военных инструкторов, дислоцированных на Западной Украине. Часть канадских инструкторов, находящихся в Ираке, будут передислоцированы на канадскую авиабазу в Кувейте. Точное число перемещенных военных не называется.

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На Украине с 2015 года в рамках операции Вооруженных сил Канады Unifier находятся около 200 канадских военных инструкторов, которые занимаются обучением украинских солдат на полигоне во Львовской области.

Согласно последним данным, в Канаде зафиксировано 11,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 139 человек скончались, 1,9 тысячи выздоровели.