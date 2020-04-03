Отмечается, что домой вернется большая часть канадских военных инструкторов, дислоцированных на Западной Украине. Часть канадских инструкторов, находящихся в Ираке, будут передислоцированы на канадскую авиабазу в Кувейте. Точное число перемещенных военных не называется.
По словам высокопоставленного чиновника из Минобороны Канады, такие действия связаны с пандемией коронавируса.
На Украине с 2015 года в рамках операции Вооруженных сил Канады Unifier находятся около 200 канадских военных инструкторов, которые занимаются обучением украинских солдат на полигоне во Львовской области.
Согласно последним данным, в Канаде зафиксировано 11,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 139 человек скончались, 1,9 тысячи выздоровели.