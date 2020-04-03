Семенов опубликовал фотографию стоящей на столе таблички с надписью «Борщ» и фразой «извини, это первый раз», адресованной итальянскими поварами российским медикам. Под надписью был помещен российский флаг.
По его словам, «бощ» оказался «банальным, но вкусным свекольником».
В комментариях некоторые украинцы отметили, что борщ — это не российское блюдо, а вместо него «нужно было приготовить щи». Жест итальянских поваров пользователи из Украины назвали «троллингом и неуважением».
Русскоязычные же пользователи упрекнули украинцев в попытке найти «политику» там, где ее нет.
Ранее в Бергамо прибыли российские военные специалисты. Они привезли с собой мобильный комплекс анализа и диагностики, а также высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания помощи тяжелым пациентам.
По числу зараженных коронавирусом Италия находится на втором месте в мире после США: здесь COVID-19 диагностировали у более чем 115 тысяч человек, 13,9 тысяч скончались.