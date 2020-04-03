Пользователей соцсетей из Украины возмутил тот факт, что итальянские повара приготовили борщ в качестве благодарности российским медикам. О подарке на своей странице в Facebook на днях сообщил вирусолог Александр Семенов

Семенов опубликовал фотографию стоящей на столе таблички с надписью «Борщ» и фразой «извини, это первый раз», адресованной итальянскими поварами российским медикам. Под надписью был помещен российский флаг.

По его словам, «бощ» оказался «банальным, но вкусным свекольником».

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Русскоязычные же пользователи упрекнули украинцев в попытке найти «политику» там, где ее нет.

Ранее в Бергамо прибыли российские военные специалисты. Они привезли с собой мобильный комплекс анализа и диагностики, а также высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания помощи тяжелым пациентам.

По числу зараженных коронавирусом Италия находится на втором месте в мире после США: здесь COVID-19 диагностировали у более чем 115 тысяч человек, 13,9 тысяч скончались.