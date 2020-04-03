Оппозиция приняла решение внести изменения в график предвыборной кампании «в свете беспрецедентного кризиса в сфере здравоохранения, с которым столкнулась страна»

Демократическая партия перенесла дату съезда, на котором должны утвердить кандидата в президенты США. Изначально он должен был состояться 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), а теперь члены партии соберутся 17 августа.Таким образом, он пройдёт почти одновременно со съездом республиканцев, их мероприятие назначено на 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Кто и как избирает президента США. Просто о сложном © REUTERS, Brian Snyder | REUTERS, Brian Snyder | Перейти в фотобанк

«В обстановке неопределённости мы полагаем, что самый разумный подход заключается в том, чтобы заручиться дополнительным временем и последить за развитием ситуации для того, чтобы мы смогли безопасно и успешно провести съезд»,- говорится в сообщении на сайте, посвящённом предстоящему съезду.

Такое решение оправданно, потому что на фоне сложной эпидемиологической обстановки праймериз во многих штатах не проводили в установленные даты, а к началу партийного съезда первичные выборы должны пройти во всех регионах страны. Демократы могли просто напросто не успеть.

О возможном переносе даты съезда демократов 26 марта в эфире телеканала Fox News говорил президент США Дональд Трамп. Он сказал, что съезд республиканцев определённо состоится точно, несмотря на распространение коронавируса. Глава государства допустил, что если его оппоненты не проведут съезд в июле, то он проведёт свой предвыборный митинг в Милуоки.

Для того, чтобы гарантировать звание кандидата в президенты от Демократической партии, нужно заручиться поддержкой не менее 1991 делегата, то есть 50%+1 голос. В настоящее время в активе бывшего вице-президента США Джо Байдена 1217 делегатов, а у сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — 914.

США удерживают первое место в мире по количеству заболевших COVID-19, 245 373 подтверждённых случая (496 новых за сутки), скончались 6 095 человек, выздоровели 10 403.