Китай решил почтить память граждан, погибших от коронавируса – траурная церемония пройдет 4 апреля, в традиционный китайский День поминовения усопших. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщило агентство «Синьхуа»

«Во время церемонии государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей будут приспущены в знак траура, а общественная развлекательная деятельность будет приостановлена», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, в Китае за время пандемии было зарегистрировано 82,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, 3,3 тысячи человек скончались, 76,7 тысяч — выздоровели.