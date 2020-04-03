«Во время церемонии государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей будут приспущены в знак траура, а общественная развлекательная деятельность будет приостановлена», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что память жертв коронавируса китайцы почтят тремя минутами молчания, в то время как по всей стране в знак скорби будут звучать сирены воздушного налета, гудки автомобилей, поездов и кораблей.
Согласно последним данным, в Китае за время пандемии было зарегистрировано 82,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, 3,3 тысячи человек скончались, 76,7 тысяч — выздоровели.