«Вчера один очень умный россиянин, я послушал, говорит: надо физически бороться с ним. Я думаю, как же физически? Нужно себя обезопасить от опасности. Спортом заниматься нужно и на свежем воздухе быть. Нужно легким помочь. Мы, говорит, на диете сидели, а нужна жирная пища. И я тоже ограничивал себя. А сливочное масло нужно сейчас кушать, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами. Если специалист, ученый говорит, наверное, не дурак. Вот я из опыта своего его в этом поддерживаю», — заявил президент.
Ранее Лукашенко называл «лекарствами» от коронавируса водку, баню и работу в поле.
Согласно последним данным, в Белоруссии зафиксировано 304 случая заражения коронавирусом, четыре человека скончались, 53 выздоровели.