Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал белоруссам бывать на свежем воздухе и есть сливочное масло для профилактики коронавируса. Об этом он заявил Лукашенко журналистам в четверг, 2 апреля, передает издание «Звязда»

«Вчера один очень умный россиянин, я послушал, говорит: надо физически бороться с ним. Я думаю, как же физически? Нужно себя обезопасить от опасности. Спортом заниматься нужно и на свежем воздухе быть. Нужно легким помочь. Мы, говорит, на диете сидели, а нужна жирная пища. И я тоже ограничивал себя. А сливочное масло нужно сейчас кушать, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами. Если специалист, ученый говорит, наверное, не дурак. Вот я из опыта своего его в этом поддерживаю», — заявил президент.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, в Белоруссии зафиксировано 304 случая заражения коронавирусом, четыре человека скончались, 53 выздоровели.