По словам эксперта, вирус — это «простенькая РНКовая программа», которой совершенно неинтересны приписываемые ей агенды.
«Экономические противоречия, мягкая биологическая война — вирус не про то. У него других задач, кроме собственного размножения, нет. Поэтому на эту проблему надо смотреть с точки зрения биологии и эпидемиологии, а не с точки зрения всемирного заговора», — подчеркнула Баранова.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.