Профессор биологии университета Джорджа Мейсона (США, Вирджиния) Анча Баранова опровергла конспирологические теории о происхождении и назначении коронавируса. Свои мнением она поделилась в интервью изданию Украина.ру 2 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Экономические противоречия, мягкая биологическая война — вирус не про то. У него других задач, кроме собственного размножения, нет. Поэтому на эту проблему надо смотреть с точки зрения биологии и эпидемиологии, а не с точки зрения всемирного заговора», — подчеркнула Баранова.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.

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