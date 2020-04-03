В ночь на 31 марта Верховная Рада приняла закон о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. При этом «Слугу народа» поддержали группа «Доверие», а также фракции «Европейской солидарности» и «Голоса».
«"Голос" получил команду от условного [американского финансиста Джорджа] Сороса (возможно, от посольства США), а [главе партии "Евросолидарность", экс-президенту Украины Петру] Порошенко в Офисе президента пообещали притормозить или вовсе закрыть уголовные дела против него», — пояснил Погребинский.
Он отметил, что формально в Верховной Раде монобольшинства, которое было представлено фракцией «Слуги народа», больше нет. Тем не менее, по словам политолога, это не помешает парламенту функционировать — «просто под разные голосования придется искать (покупать) партнеров».
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.