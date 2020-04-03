Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал в интервью изданию Украина.ру, почему фракции «Европейской солидарности» и «Голоса» проголосовали за закон об открытии рынка земли на Украине

Суверенитет оптом и в розницу: как рынок земли изменит Украину

«"Голос" получил команду от условного [американского финансиста Джорджа] Сороса (возможно, от посольства США), а [главе партии "Евросолидарность", экс-президенту Украины Петру] Порошенко в Офисе президента пообещали притормозить или вовсе закрыть уголовные дела против него», — пояснил Погребинский.

Он отметил, что формально в Верховной Раде монобольшинства, которое было представлено фракцией «Слуги народа», больше нет. Тем не менее, по словам политолога, это не помешает парламенту функционировать — «просто под разные голосования придется искать (покупать) партнеров».

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