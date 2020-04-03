Экс-секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский считает, что фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» и «Батькивщины» выступают против закона о рынке земли только с целью «приобрести дивиденды». Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 1 апреля

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По мнению Ходаковского, позиция обеих партий является «сугубо популистской».

«Они понимают, что от их голосов ничего не зависит, и поэтому приобретают дивиденды, выступая против закона. Но интенсивность сопротивления говорит, что это поза, а не реальное противодействие», — пояснил он.

Эксперт не исключает, что партии действительно обжалуют принятие закона в Конституционном суде, как обещают это сделать, однако результат, по мнению Ходаковского, будет, скорее всего, отрицательным.

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