В ночь на 31 марта Верховная Рада приняла закон о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. При этом «против» выступили фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» и ВО «Батькивщина».
По мнению Ходаковского, позиция обеих партий является «сугубо популистской».
«Они понимают, что от их голосов ничего не зависит, и поэтому приобретают дивиденды, выступая против закона. Но интенсивность сопротивления говорит, что это поза, а не реальное противодействие», — пояснил он.
Эксперт не исключает, что партии действительно обжалуют принятие закона в Конституционном суде, как обещают это сделать, однако результат, по мнению Ходаковского, будет, скорее всего, отрицательным.
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.