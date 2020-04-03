Политолог Кирилл Молчанов не исключает, что регламентные нарушения при принятии закона о рынке земли на Украине могли быть допущены специально, с целью отменить принятое решение после получения транша от Международного валютного фонда (МВФ). Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 1 апреля

«Голосовали с нарушением всех процедур». Эксперты Украины об уличных протестах и возможной отмене рынка земли © REUTERS, AP

Тем не менее, по мнению Молчанова, принятый закон не соответствует критериям МВФ из-за ограничений по концентрации земли в одних руках и в плане допуска иностранцев.

«Думаю, [президент Украины Владимир] Зеленский будет как-то пытаться продать это решение Западу в обмен на деньги, но, как показывает практика, очень будет по-украински, если сейчас выдадут пару траншей, а через полгода-год Конституционный суд этот закон отменит, потому что он был принят с грубейшими нарушениями регламента. Специально могли допустить эти нарушения, чтобы потом отменить закон о земле», — заявил эксперт.

Он также напомнил, что закон вступает в силу только через 15 месяцев. За это время на Украине могут успеть пройти и местные, и внеочередные парламентские выборы, что не позволяет ставить точку в вопросе открытия рынка земли.

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