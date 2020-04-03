В ночь на 31 марта Верховная Рада приняла закон о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит.
По словам Дудчака, на первых порах внутренние олигархи будут допущены к скупке земли, однако с приходом на рынок транснациональных корпораций ситуация изменится.
«Пока транснациональный капитал, работающий в агросекторе, будет заниматься мелочью, а когда они укрупнятся, то могут взяться и за внутренних олигархов. Соревноваться местным, даже крупным агрохолдингам с транснациональным капиталом будет невозможно», — заявил эксперт.
Он отметил, что рано или поздно местные будут «выдавлены» демпингом (продажей товаров и услуг по искусственно заниженным ценам) и юридически.
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