Украинские агрохолдинги не смогут соревноваться с транснациональным капиталом на местном рынке земли. Об этом экономист Александр Дудчак сказал в интервью изданию Украина.ру 1 апреля

Битва мнений. Открытие рынка земли на Украине: «за» и «против» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Дудчака, на первых порах внутренние олигархи будут допущены к скупке земли, однако с приходом на рынок транснациональных корпораций ситуация изменится.

«Пока транснациональный капитал, работающий в агросекторе, будет заниматься мелочью, а когда они укрупнятся, то могут взяться и за внутренних олигархов. Соревноваться местным, даже крупным агрохолдингам с транснациональным капиталом будет невозможно», — заявил эксперт.

Он отметил, что рано или поздно местные будут «выдавлены» демпингом (продажей товаров и услуг по искусственно заниженным ценам) и юридически.

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