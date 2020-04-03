Несмотря даже на пандемию коронавируса, украинские силовики продолжают обстреливать территории республик Донбасса. Об этом представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник рассказал в интервью изданию Украина.ру 2 апреля

«Не тем озаботились». ОБСЕ за коронавирусом не замечают обстрелов в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Киев не прекращает обстрелы территории. Ежедневно прилетают десятки боеприпасов. Есть дни, когда интенсивность обстрелов увеличивается в два-три раза. Такое впечатление, что с той стороны уже давно введен карантин на здравый смысл и человеколюбие, эти чувства не включаются даже на фоне общей эпидемической опасности», — заявил Мирошник.

Он напомнил, что переход с подконтрольной Киеву территории перекрыт уже более двух недель. В частности, в республике работает Комиссия по возвращению жителей ЛНР, которые остались на той стороне или в других странах.

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