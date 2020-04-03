В ночь на 31 марта Верховная Рада приняла закон о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит.
По мнению Ходаковского, это стало закономерным решением.
«Украина к нему шла все последние годы, постепенно разделываясь с советским наследием, где была не только формула "вся власть советам, а земля — крестьянам", но и декларировалось: "земля — достояние нации". В этом вся двойственность современной Украины: декларирование одних ценностей и реализация других», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что украинская власть играет в «защитников интересов народа», притом что в реальности защищает интересы только транснациональных корпораций.
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