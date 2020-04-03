Новая эпоха для Украины. Эксперты о введении рынка земли
Новая эпоха для Украины. Эксперты о введении рынка земли
© REUTERS, AP
В ночь на 31 марта Верховная Рада приняла закон о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит.

По мнению Ходаковского, это стало закономерным решением.

«Украина к нему шла все последние годы, постепенно разделываясь с советским наследием, где была не только формула "вся власть советам, а земля — крестьянам", но и декларировалось: "земля — достояние нации". В этом вся двойственность современной Украины: декларирование одних ценностей и реализация других», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что украинская власть играет в «защитников интересов народа», притом что в реальности защищает интересы только транснациональных корпораций.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.