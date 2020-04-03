Украинская власть позиционирует себя как «защитницу интересов народа», по факту защищая лишь интересы транснациональных корпораций. Об этом экс-секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский заявил в интервью изданию Украина.ру 1 апреля

Новая эпоха для Украины. Эксперты о введении рынка земли © REUTERS, AP

По мнению Ходаковского, это стало закономерным решением.

«Украина к нему шла все последние годы, постепенно разделываясь с советским наследием, где была не только формула "вся власть советам, а земля — крестьянам", но и декларировалось: "земля — достояние нации". В этом вся двойственность современной Украины: декларирование одних ценностей и реализация других», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что украинская власть играет в «защитников интересов народа», притом что в реальности защищает интересы только транснациональных корпораций.

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