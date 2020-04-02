«Сегодня с 00.00 будет введен режим запрета въезда и выезда из области, кроме: перевозки грузов, транзитного транспорта, транспорта учреждений обеспечивающих жизнедеятельность области», — говорится в сообщении.
Также будет разрешен въезд и выезд транспорта граждан, которые зарегистрированы в Черновицкой области, проживающие в ней и возвращающиеся к месту постоянного проживания.
По данным Минздрава Украины Черновицкая область является лидером по распространению коронавируса после Киева. В области подтверждены 143 случая, в Киеве — 160.