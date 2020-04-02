Мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил, что область закрывает въезды и выезды в ночь на пятницу, 3 апреля, на неопределенный срок в связи с распространением коронавируса. Об этом 2 апреля он сообщил в Facebook

«Сегодня с 00.00 будет введен режим запрета въезда и выезда из области, кроме: перевозки грузов, транзитного транспорта, транспорта учреждений обеспечивающих жизнедеятельность области», — говорится в сообщении.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 18:00 2 апреля

По данным Минздрава Украины Черновицкая область является лидером по распространению коронавируса после Киева. В области подтверждены 143 случая, в Киеве — 160.