Лидер запрещенной в РФ радикальной организации «Меджлис» Рефат Чубаров раскритиковал принятый Верховной Радой закон о рынке земли. Об этом он написал на своей странице в соцсетях 2 апреля

По его словам, в документе никак не учтены запросы эмигрировавших на Украину сторонников «Меджлиса» относительно крымской земли.

«К сожалению, авторы законопроекта, как и Верховная Рада Украины в целом, принимая радикальные изменения в земельной сфере, абсолютно проигнорировали (не исключено, что сознательно) необходимость восстановления нарушенных в недавнем прошлом имущественных прав граждан. Не говоря уже о правах крымскотатарского народа — коренного народа Крыма», — утверждает Чубаров.

Печаль Чубарова. Как коронавирус марш на Крым перенёс © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

В нем, по его словам, следует подробно выписать правила земельных отношений в Крыму на тот случай, если Украина сможет захватить эти территории.

В основе этих отношений, по его словам, «должно быть положено право коренного крымскотатарского народа на свои земли, территории и ресурсы».

Между тем, живущие на полуострове крымские татары не считают, что «Меджлис» имеет право представлять их интересы.

Крым стал частью России по итогам демократического референдума в 2014 году, когда абсолютное большинство крымчан проголосовали за переход в состав РФ. Хотя Киев считает полуостров оккупированной территорией, по словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.