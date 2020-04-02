Молодой человек, который тренировался на спортплощадке в столичном Гидропарке попытался вырвать камеру из рук оператора телеканала.
Себя он назвал спортсменом и заявил журналистке, что это единственное место в Киеве, где можно свободно тренироваться в карантин.
«Нам ничего за это не будет. Мне плевать на закон. Вы знаете, что профессиональному спортсмену нельзя прекращать тренировки?», — сказал он.
Антон Геращенко нападения на журналистов осудил и заявил, что никто не имеет право применять насилие.
По словам Геращенко, 2 апреля напали и на сотрудников «Эспресо ТВ». При каких обстоятельствах это произошло, он не уточнил.
По факту нападений полиция возбудила уголовные дела по статьям 345 («Угроза или насилие в отношении журналистов») и 171 («Препятствие законной деятельности журналистов») УК Украины.