На корреспондентов телеканала ZIK напали во время съемок сюжета о том, как киевляне соблюдают правила карантина. Видеозапись инцидента опубликовал 2 апреля на своей странице в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко

Более 40% украинцев считают необходимым ужесточить карантин — опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Себя он назвал спортсменом и заявил журналистке, что это единственное место в Киеве, где можно свободно тренироваться в карантин.

«Нам ничего за это не будет. Мне плевать на закон. Вы знаете, что профессиональному спортсмену нельзя прекращать тренировки?», — сказал он.

Антон Геращенко нападения на журналистов осудил и заявил, что никто не имеет право применять насилие.

По словам Геращенко, 2 апреля напали и на сотрудников «Эспресо ТВ». При каких обстоятельствах это произошло, он не уточнил.

По факту нападений полиция возбудила уголовные дела по статьям 345 («Угроза или насилие в отношении журналистов») и 171 («Препятствие законной деятельности журналистов») УК Украины.