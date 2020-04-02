Ранее в этот день сотрудники скорой помощи Запорожской области записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выразили возмущение приказом Степанова №759, в котором работники службы скорой помощи были исключены из списков по повышению зарплаты.
По словам Максима Степанова произошло недоразумение — повышение зарплаты для этих людей просто не прописали отдельно.
Он заверил, что теперь все категории врачей, которым повысят зарплату, будут обозначены в приказе, а обновленный документ уже до конца дня 2 апреля будет вывешен на сайте Минздрава.