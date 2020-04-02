Министр здравоохранения Максим Степанов извинился перед возмущенными работниками скорой помощи и заявил, что им также повысят зарплату втрое на время эпидемии коронавируса. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Facebook 2 апреля

Западные СМИ: Украина в огне коронавируса и кибервойны © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Владимиру Зеленскому, в котором выразили возмущение приказом Степанова №759, в котором работники службы скорой помощи были исключены из списков по повышению зарплаты.

По словам Максима Степанова произошло недоразумение — повышение зарплаты для этих людей просто не прописали отдельно.

Он заверил, что теперь все категории врачей, которым повысят зарплату, будут обозначены в приказе, а обновленный документ уже до конца дня 2 апреля будет вывешен на сайте Минздрава.