Чиновник одного из министерств Украины передавал секретные данные и тем самым нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба СБУ

СБУ не называет министерство, имя и должность чиновника.

По версии следователей, он скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, документ под грифом «Для служебного пользования».

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Обыски провели в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего. Правоохранители изъяли мобильный телефон и планшет.

Продолжаются неотложные следственные действия. Спецоперация проводилась под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.