СБУ не называет министерство, имя и должность чиновника.
По версии следователей, он скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, документ под грифом «Для служебного пользования».
Документ содержал комплекс мер, которые предпринимает Минобороны, Госпоргранслужба и другие органы власти для защиты национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
Обыски провели в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего. Правоохранители изъяли мобильный телефон и планшет.
Продолжаются неотложные следственные действия. Спецоперация проводилась под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.