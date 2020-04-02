«Не ждем традиционного 15 апреля для завершения отопительного сезона, чтобы киевляне смогли максимально сэкономить средства. Особенно учитывая сложное финансовое состояние людей в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции», — заявил Пантелеев.

Кому война, а кому и мать родна. СБУ обыскала киевскую лабораторию Eurolab, спекулирующую тестами на коронавирус
Кому война, а кому и мать родна. СБУ обыскала киевскую лабораторию Eurolab, спекулирующую тестами на коронавирус
© Facebook, Служба безпеки України
Он отметил, что по данным Украинского гидрометцентра, уже со следующей недели среднесуточная температура составит выше восьми градусов, что дает основания завершить отопительный сезон.

В Киеве ко 2 апреля выявили 161 случай COVID-19, 12 человек выздоровели, один скончался.

 