В Киеве отопительный сезон закончат на десять дней раньше, чтобы жители города смогли сэкономить средства в условиях карантина из-за коронавируса. Об этом 2 апреля сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в Facebook

«Не ждем традиционного 15 апреля для завершения отопительного сезона, чтобы киевляне смогли максимально сэкономить средства. Особенно учитывая сложное финансовое состояние людей в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции», — заявил Пантелеев.

Кому война, а кому и мать родна. СБУ обыскала киевскую лабораторию Eurolab, спекулирующую тестами на коронавирус © Facebook, Служба безпеки України

В Киеве ко 2 апреля выявили 161 случай COVID-19, 12 человек выздоровели, один скончался.