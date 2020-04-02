Директор львовской школы восточных языков и боевых искусств «Будокан» Александр Козловский запретил учителям использовать контент каналов «112», «Zik» и «NewsOne» для подготовки онлайн уроков. Об этом на днях сообщили на странице школы в Facebook

«Дорогие друзья! В связи с широко разрекламированной кампанией по внедрению дистанционного обучения с украинскими детьми «Всеукраинская школа онлайн» от 6 апреля 2020 года, обращаем ваше внимание на проведение online занятий с вашими детьми на антиукраинских каналах Zik, 112 и NewsOne!», — говорится в сообщении.

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Ранее президента Украины Владимир Зеленский сообщил о старте Всеукраинской школы онлайн с 6 апреля.

Ежедневно проходят съемки уроков по сбалансированной школьной программе, которую разработало МОН совместно с учителями. Каждый класс закреплен за конкретными каналами. Теперь без онлайн уроков останутся 5,6 и 7-е классы.