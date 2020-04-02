«Дорогие друзья! В связи с широко разрекламированной кампанией по внедрению дистанционного обучения с украинскими детьми «Всеукраинская школа онлайн» от 6 апреля 2020 года, обращаем ваше внимание на проведение online занятий с вашими детьми на антиукраинских каналах Zik, 112 и NewsOne!», — говорится в сообщении.
Учителям школы также запретили использовать контент дистанционного образования при подготовке собственных стрим-уроков, тематических презентаций и проведения online занятий.
Ранее президента Украины Владимир Зеленский сообщил о старте Всеукраинской школы онлайн с 6 апреля.
Ежедневно проходят съемки уроков по сбалансированной школьной программе, которую разработало МОН совместно с учителями. Каждый класс закреплен за конкретными каналами. Теперь без онлайн уроков останутся 5,6 и 7-е классы.