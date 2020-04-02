Около 20 человек без средств индивидуальной защиты вторглись в помещение Государственного агентства резерва Украины, что может привести к полной остановке работы ведомства. Об этом 2 апреля сообщают в пресс-службе агентства

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На вопрос представителя Госрезерва, чем вызваны такие радикальные действия, неизвестные сообщили, что они подготовили письмо к главе Госрезерва и хотели узнать, как и кому были распределены медицинские маски.

«Государственное агентство резерва Украины считает это провокацией и попыткой представителей политических партий заблокировать работу Госрезерва. Поскольку теперь помещение необходимо закрыть на карантин и провести дезинфекцию, что может привести к полной остановке работы», — говорится в заявлении.

По словам представителей ведомства, более 9 млн 860 тыс. масок Госрезерв передал Министерству охраны здоровья.

Госрезерв отмечает, что в результате захвата было изувечено государственное имущество, оргтехника, а работники, возможно, были заражены COVID-19. На место инцидента приехала полиция, однако пока правоохранители никак не комментируют информацию.