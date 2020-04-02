Попасть в здание Госрезерва можно только по электронным пропускам. Неизвестные ворвались в то время, когда один из сотрудников заходил в агентство. Взломав дверь, они попытались попасть в кабинет руководителя агентства.
На вопрос представителя Госрезерва, чем вызваны такие радикальные действия, неизвестные сообщили, что они подготовили письмо к главе Госрезерва и хотели узнать, как и кому были распределены медицинские маски.
«Государственное агентство резерва Украины считает это провокацией и попыткой представителей политических партий заблокировать работу Госрезерва. Поскольку теперь помещение необходимо закрыть на карантин и провести дезинфекцию, что может привести к полной остановке работы», — говорится в заявлении.
По словам представителей ведомства, более 9 млн 860 тыс. масок Госрезерв передал Министерству охраны здоровья.
Госрезерв отмечает, что в результате захвата было изувечено государственное имущество, оргтехника, а работники, возможно, были заражены COVID-19. На место инцидента приехала полиция, однако пока правоохранители никак не комментируют информацию.