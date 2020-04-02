Страны получат диагностические машины, наборы, реагенты и лабораторные расходные материалы для ускорения национального тестирования, средства индивидуальной защиты и лабораторные шкафы для безопасного анализа собранных образцов.
«Остановить пандемию коронавируса — в общих интересах человечества. Мы рады видеть финансовый вклад Нидерландов в проект распределения количественных ПЦР-тестов на COVID-19 через МАГАТЭ. Это позволит провести быстрое тестирование в Украине», — говорится в сообщении.
Государства-члены МАГАТЭ объявили о выделении внебюджетных финансовых взносов на сумму свыше 9,5 млн евро, включая 6 млн долларов от США, 5 млн долларов от Канады и 500 тысяч евро от Нидерландов.