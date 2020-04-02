Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отправляет первую партию высокоточного оборудования для выявления коронавируса в более 40 стран мира, среди которых числится Украина. Об этом 2 апреля сообщает IAEA, а также украинское посольство в Нидерландах в Facebook

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 15:00 2 апреля

«Остановить пандемию коронавируса — в общих интересах человечества. Мы рады видеть финансовый вклад Нидерландов в проект распределения количественных ПЦР-тестов на COVID-19 через МАГАТЭ. Это позволит провести быстрое тестирование в Украине», — говорится в сообщении.

Государства-члены МАГАТЭ объявили о выделении внебюджетных финансовых взносов на сумму свыше 9,5 млн евро, включая 6 млн долларов от США, 5 млн долларов от Канады и 500 тысяч евро от Нидерландов.