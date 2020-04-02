Европейский союз даст Украине 80 млн евро на борьбу с COVID-19, при этом Киев начнет поставки спирта в ЕС, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 апреля на своей странице в Twitter по итогам встречи с послом Европейского Союза Матти Маасикасом

«Пакет помощи в размере 80 млн евро позволит поддержать нашу систему здравоохранения и экономику, в частности малые и средние предприятия, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса. Благодарен послу ЕС в Украине за колоссальную поддержку», — написал чиновник.

На границе Украины и Молдавии обнаружили трубопровод для контрабанды спирта © РИА Новости, Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

Он отметил, что Украина — один из крупнейших мировых производителей этилового спирта.

Сейчас заводы страны работают на полную мощность, и когда будет обеспечен внутренний рынок, украинский спирт отправят в другие страны, добавил премьер.