«Пакет помощи в размере 80 млн евро позволит поддержать нашу систему здравоохранения и экономику, в частности малые и средние предприятия, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса. Благодарен послу ЕС в Украине за колоссальную поддержку», — написал чиновник.
Украина в ответ поддержит ЕС спиртом, президент Владимир Зеленский не против, сообщил премьер.
Он отметил, что Украина — один из крупнейших мировых производителей этилового спирта.
Сейчас заводы страны работают на полную мощность, и когда будет обеспечен внутренний рынок, украинский спирт отправят в другие страны, добавил премьер.