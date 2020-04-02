По имеющейся информации, глава города Владимир Миколаенко передал руководство городом своему заместителю и требует, чтобы его проверили на коронавирус

Об этом 2 апреля написал Telegram-канал «Антагонист».

«По нашей информации, Херсонский городской голова впал в панику после того, как ему доложили о первом подтверждённом случае короновируса в Херсоне и подозрении данной болезни у заместителя главы ХОГА Вадима Чабана, с кем он неделю назад проводил совместное совещание (без средств индивидуальной защиты)», — говорится в сообщении. Композитор Быстряков: Паника влияет на сопротивляемость организма © rian.com.ua | rian.com.ua | Перейти в фотобанк

Также отмечается, что якобы Миколаенко отказывается принимать участие в совещаниях и общественных мероприятиях, требует немедленно провести тест на коронавирус ему и всем членам его семьи. Все обязанности по управлению городом Миколаенко переложил на своего заместителя Игоря Козакова и самоустранился.

1 апреля Козаков в видеообращени сообщил о первом подтверждённом случае коронавирусом. 42-летнего заразившегося мужчину отправили на обсервацию, а также изолировали врачей, контактировавших с ним. В связи со сложившейся ситуацией на въездах и выездах из Херсона установят 5 блокпостов, а город в ночь на 3 апреля закроют на карантин.