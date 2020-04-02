Свыше 40% украинцев считают необходимым ввести более жесткие меры обеспечения карантинных ограничений на Украине для борьбы с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 27-30 марта

Гулять так гулять. Киевляне и малый бизнес массово нарушают карантинные запреты © Стрингер данным исследования, 40% опрошенных считают, что власть успешно противодействует эпидемии коронавируса, 48% придерживаются противоположного мнения.

При этом 43% украинцев выступают за ужесточение карантинных мер, 40% полагают, что действующие меры адекватны, а 9% считают, что введено слишком много ненужных ограничений. Один процент и вовсе убеждены, что никакие карантинные меры не нужны.

В опросе отмечается, что около половины украинцев (49%) полагают, что ограничительные меры, направленные на противодействие коронавирусу, были приняты вовремя; 38% считают, что власть опоздала с противодействием эпидемии; 5% придерживаются мнения, что ограничительные меры были предприняты преждевременно.

В то же время 43% респондентов больше опасаются экономических последствий от введения карантина, чем эпидемии коронавируса, 34% больше опасаются эпидемии коронавируса, а 14% опасаются ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев.

Исследование проводилось 27-30 марта, в ходе него были опрошены 1500 респондентов старше 18 лет из разных областей Украины.