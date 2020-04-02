Как сообщил мэр города Днепр Борис Филатов на своей странице в Facebook 2 апреля, для захоронения людей, которые могут умереть от нового типа коронавируса, подготовлено 600 могил

В Херсонской области медик умер от коронавируса, власти боятся массового заражения © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

«Услышьте меня: нельзя гулять по паркам, кататься на качелях, вообще выходить из дома без крайней необходимости… Для тех, до кого не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса», — написал мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.

Кроме того, как он сообщил, для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков. Все сотрудники моргов обеспечены средствами индивидуальной защиты. В ближайшее время будет запрещено проведение вскрытия умерших с подверженным заболеванием или подозрением на коронавирус.

Выдача тел из моргов умерших будет производиться в закрытых гробах, тела в которых будут находиться в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. Во время похорон на 10 квадратных метрах территории может находиться только один человек.