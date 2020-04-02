Согласно исследованию, только четверть компаний выдержит карантин длительностью до трех месяцев, и всего три процента заявляют о готовности продержаться длительное время, но только при условии арендных каникул, перевода сотрудников на удаленную работу и пересмотра бизнес-модели.
Третья часть опрошенных заявила о снижении доходов на 90-100% с момента ввода карантина. Это стало причиной сокращения 50% сотрудников.
СУП призывает государство поддержать бизнес, освободив от налога на прибыль пострадавшие отрасли, среди которых предприятия культуры и туристической сферы.
Союз предпринимателей просит власти оказать финансовую помощь работодателям в связи с сокращением времени и объемов работы сотрудников и ввести мораторий на проверки бизнеса до конца года.