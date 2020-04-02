Кризис, вызванный действиями власти по борьбе с коронавирусом, уже разорил 6% бизнеса на Украине, только половина бизнесменов сможет продержаться месяц, заявил Союз украинских предпринимателей (СУП) со ссылкой на данные собственного опроса

Согласно исследованию, только четверть компаний выдержит карантин длительностью до трех месяцев, и всего три процента заявляют о готовности продержаться длительное время, но только при условии арендных каникул, перевода сотрудников на удаленную работу и пересмотра бизнес-модели.

1984 вместо 2020. Коронавирус превращает мир в утопию Оруэлла © СС0, Pixabay

СУП призывает государство поддержать бизнес, освободив от налога на прибыль пострадавшие отрасли, среди которых предприятия культуры и туристической сферы.

Союз предпринимателей просит власти оказать финансовую помощь работодателям в связи с сокращением времени и объемов работы сотрудников и ввести мораторий на проверки бизнеса до конца года.