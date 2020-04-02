Для борьбы с распространением коронавируса и защиты граждан и помощи национальной экономике Украины политическая сила предлагает Верховной Раде, в частности, предоставлять безотлагательную медицинскую помощь всем украинским гражданам независимо от подписания декларации с семейным врачом или приписки к поликлинике

Подробности разработанной программы партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала на своём сайте 2 апреля.

«Необходимо оперативно сертифицировать новые тесты. Безотлагательно наладить производство тестов на Украине — на основе разработок Института молекулярной биологии. Профинансировать закупку тестов нового поколения», — говорится в сообщении. Кабмин Украины намерен на треть урезать зарплаты топ-чиновникам © Кабинет министров Украины

Кроме того, по мнению партии, нужно установить обязательную доплату 300% от зарплаты медицинским работникам, задействованным в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции, восстановить систему санитарно-эпидемиологической службы.

Для обеспечения наполнения доходной части бюджета в условиях борьбы с эпидемией коронавируса партия предлагает сократить расходы на содержание госаппарата, урезать зарплаты, премии и доплаты чиновникам, увеличить дефицит бюджета до 5-6% ВВП, а также определить приоритетным направлением государственных инвестиций быстрые государственные капиталовложения в медицинскую отрасль.

Помимо средств официальных кредиторов, в том числе Китая, дефицит может быть профинансирован за счет выкупа облигаций внутреннего государственного валютного займа госбанками и их рефинансирования под эти операции со стороны Национального банка Украины.