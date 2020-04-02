Укреплять иммунитет доступными в каждой аптеке препаратами, а также соблюдать здоровый карантин, советует в эксклюзивном интервью Кеннет Алибек - один из крупнейших в мире специалистов в области защиты от биологического оружия

«Я сторонник методов карантина и сторонник продолжения работы. Например, в нашей компании все мои сотрудники работают. Единственное, что я как врач, учёный сделал, — это разработал перечень БАДов (биологически активные добавки), которые улучшают функцию иммунной системы, рекомендовал их для приема нашим сотрудникам и их родственникам. Также мы ввели систему дезинфекции во всех помещениях и установили промышленные увлажнители воздуха с добавлением эфирных масел, обладающих противовирусным эффектом, а также обязали сотрудников обрабатывать руки раствором этилового спирта на регулярной основе». Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 13:00 2 апреля

Кеннет Алибек известен как один из крупнейших в мире специалистов в области защиты от биологического оружия. Работал в Главном управлении «Биопрепарат» при Совете Министров СССР. Эта организация занималась вопросами создания бактериологического оружия и способами защиты от него. В 1992 году он эмигрировал в США, стал профессором и руководителем Национального центра биологической безопасности США при университете Джорджа Мейсона. Написал несколько книг на эту тему. В 1994-м Конгресс США наградил его медалью Беркли «за выдающийся вклад в дело борьбы за мир».

11 марта ВОЗ объявил коронавирус Covid-19 пандемией. На 2 апреля 2020 года число заразившихся в мире новым типом коронавируса превысило 938 тыс. человек, более 47 тыс. скончались.