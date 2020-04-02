Глобальным фармацевтическим концернам не выгодно заниматься разработкой препаратов для защиты от вероятных вирусов и инфекций. Об этом Украине.ру рассказал в эксклюзивном интервью Кеннет Алибек - один из крупнейших в мире специалистов в области защиты от биологического оружия

Экономика фармацевтических концернов устроена так, что все что производится на их мощностях должно приносить прибыль, реальную прибыль, а не гипотетическую в случае массового заражения.

«В нашем случае это были бы интраназальные интерферон-α, β, γ, а также их индукторы. Принципиальный подход заключался в профилактике, но не в лечении, то есть этот метод эффективен для защиты путем активации собственного иммунитета как перед заражением, так и в течение 1-2 дней после заражения, то есть основная цель — не допустить развитие инфекции.

В США для того чтобы создать препарат и провести его клинические испытания и получить одобрение для использования, нужно иметь совершенно другие средства и, к сожалению, большие фармкомпании, которые такие средства имеют, интереса к такого рода препаратам не проявляли. Потому что если что-то производится, то должно продаваться, а они прекрасно понимали, что нет эпидемий — нет большого интереса. Конечно, если бы какая-то из этих компаний могла предугадать, что произойдет в 2020 году, такие препараты нашей фирмы или другие разработки ушли бы в работу», — отметил эксперт. Евросоюз ожидают тяжелые времена: денег после коронавируса на всех не хватит © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Кеннет Алибек известен как один из крупнейших в мире специалистов в области защиты от биологического оружия. Работал в Главном управлении «Биопрепарат» при Совете Министров СССР. Эта организация занималась вопросами создания бактериологического оружия и способами защиты от него. В 1992 году он эмигрировал в США, стал профессором и руководителем Национального центра биологической безопасности США при университете Джорджа Мейсона. Написал несколько книг на эту тему. В 1994-м Конгресс США наградил его медалью Беркли «за выдающийся вклад в дело борьбы за мир».

11 марта ВОЗ объявил коронавирус Covid-19 пандемией. На 2 апреля 2020 года число заразившихся в мире новым типом коронавируса превысило 938 тыс. человек, более 47 тыс. скончались.