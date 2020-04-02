Группа ученых из США опубликовала анонс исследования, согласно результатам которого различия в показателях смертности от коронавируса в разных странах связаны с тем, как проводилась вакцинация населения противотуберкулезными прививками БЦЖ

Отмечается, что эта вакцина не только стимулирует иммунитет от возбудителя туберкулеза, но и обеспечивает широкую защиту от респираторных инфекций.

«Мы сравнили большое количество стран по политике вакцинации БЦЖ с заболеваемостью и смертностью от COVID-19 и обнаружили, что страны без универсальной политики вакцинации БЦЖ (Италия, Нидерланды, США) пострадали серьезнее, чем страны с универсальной и давней политикой БЦЖ», — говорится в результатах исследования.

В России, к примеру, прививки БЦЖ делают непрерывно с 20-х годов прошлого века, и смертность в РФ на текущий момент менее одного процента, что сопоставимо со смертностью от сезонного гриппа.

1984 вместо 2020. Коронавирус превращает мир в утопию Оруэлла © СС0, Pixabay

У португальцев смертность от коронавируса в 12 раз ниже. При этом Португалия остановила программу обязательной вакцинации населения только в 2017 году, а Испания — в 1981-м.

Исследователи полагают, что сочетание снижения заболеваемости и смертности от коронавируса при вакцинации БЦЖ делает этот препарат потенциальным инструментом в борьбе с COVID-19.

Теперь осталось дождаться клинического подтверждения этих исследований.