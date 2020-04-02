Отмечается, что эта вакцина не только стимулирует иммунитет от возбудителя туберкулеза, но и обеспечивает широкую защиту от респираторных инфекций.
«Мы сравнили большое количество стран по политике вакцинации БЦЖ с заболеваемостью и смертностью от COVID-19 и обнаружили, что страны без универсальной политики вакцинации БЦЖ (Италия, Нидерланды, США) пострадали серьезнее, чем страны с универсальной и давней политикой БЦЖ», — говорится в результатах исследования.
В России, к примеру, прививки БЦЖ делают непрерывно с 20-х годов прошлого века, и смертность в РФ на текущий момент менее одного процента, что сопоставимо со смертностью от сезонного гриппа.
Фактор БЦЖ помогает объяснить отличия в показателях заболеваемости и смертности между некоторыми близкими странами, в частности, между Испанией и Португалией.
У португальцев смертность от коронавируса в 12 раз ниже. При этом Португалия остановила программу обязательной вакцинации населения только в 2017 году, а Испания — в 1981-м.
Исследователи полагают, что сочетание снижения заболеваемости и смертности от коронавируса при вакцинации БЦЖ делает этот препарат потенциальным инструментом в борьбе с COVID-19.
Теперь осталось дождаться клинического подтверждения этих исследований.