Препараты неспецифической иммунопрофилактики, которые начали разрабатывать в США с использованием спор сибирской язвы в 2001 году, могли стать щитом от глобального заражения человечества Covid-19. Об этом Украине.ру рассказал Кеннет Алибек — один из крупнейших в мире специалистов в области защиты от биологического оружия

«Правительство США (тогда. — Ред.) приняло решение о создании научной программы, которая называлась «Защита от неконвенциальных патогенов». Заказчиком этих работ от правительства было агентство по высокотехнологичным оборонным проектам. По программе, связанной с патогенами, я подготовил заявку на финансирование по созданию способа неспецифической иммунопрофилактики, и наша компания оказалась в числе примерно 20 компаний, проекты которых были приняты.

Так мы получили 3,6 млн долларов для создания прототипа такого вида защиты и проведения его испытаний на лабораторных животных. Такие работы были проведены, и результаты этих работ показали, что использование интраназальных интерферонов и индукторов интерферона могут обеспечить 90-100%-ную защиту. Также было немало других успешных проектов, но так как определенная паника начала спадать, частные компании, которые могли производить эти препараты и испытывать их на людях, особого интереса не проявили». Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 15:30 1 апреля © бюллетень

Кеннет Алибек известен как один из крупнейших в мире специалистов в области защиты от биологического оружия. Работал в Главном управлении «Биопрепарат» при Совете Министров СССР. Эта организация занималась вопросами создания бактериологического оружия и способами защиты от него. В 1992 году он эмигрировал в США, стал профессором и руководителем Национального центра биологической безопасности США при университете Джорджа Мейсона. Написал несколько книг на эту тему. В 1994-м Конгресс США наградил его медалью Беркли «за выдающийся вклад в дело борьбы за мир».

11 марта ВОЗ объявил коронавирус Covid-19 пандемией. На 2 апреля 2020 года число заразившихся в мире новым типом коронавируса превысило 938 тыс. человек, более 47 тыс. скончались.