Коронавирус COVID-19 обнулил все затраты, которые здравоохранительные системы всего мира вкладывали в защиту старших групп населения. Об этом профессор биологии университета Джорджа Мейсона (США, Вирджиния) Анча Баранова сказала в интервью изданию Украина.ру 2 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Опасность выражается для групп риска. В данном случае это пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

«Последние 50 лет здравоохранение всего мира было построено так, чтобы пожилые люди и хроники получали всю возможную помощь… На этом построена огромная индустрия… А тут приходит вирус и отменяет это все… Вирус стирает все затраты, которые мы вложили в то, чтобы защитить старшие группы населения. Все наши достижения за последние 50 лет в этом направлении просто перечеркнуты», — подчеркнула вирусолог.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.

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