По ее словам, несмотря на то что за последние несколько десятилетий мир познал много эпидемий, коронавирусная инфекция является более опасной, чем вирусы, вызывающие свиной, птичий гриппы или сезонные ОРВИ.
Опасность выражается для групп риска. В данном случае это пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.
«Последние 50 лет здравоохранение всего мира было построено так, чтобы пожилые люди и хроники получали всю возможную помощь… На этом построена огромная индустрия… А тут приходит вирус и отменяет это все… Вирус стирает все затраты, которые мы вложили в то, чтобы защитить старшие группы населения. Все наши достижения за последние 50 лет в этом направлении просто перечеркнуты», — подчеркнула вирусолог.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.
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