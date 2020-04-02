Республики Донбасса не будут выполнять украинские законы, в том числе новый закон об открытии рынка земли. Об этом представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник заявил в интервью изданию Украина.ру 2 апреля

Суверенитет оптом и в розницу: как рынок земли изменит Украину

Мирошник подчеркнул, что ЛНР уже давно не находится в правовом поле Украины и к этому закону относится так же, как и к «сотне других зубодробительных актов, принятых Киевом, которые нарушают права человека, рушат экономику, взращивают коррупцию и делят людей на титульных и нетитульных».

«Мы их (украинские законы. — Ред.) не выполняли и выполнять не собираемся. Мы взяли в руки оружие, чтобы отстаивать свои права, а чем отличается право на свой язык от права на свою землю? Мы это право никому не отдадим, и на той стороне это прекрасно знают», — заявил представитель ЛНР.

Согласно принятому документу, с 1 января 2024 года юридические лица на Украине смогут приобретать сельхозземлю, а порог по концентрации в одних руках возрастет до 10 тысяч га. Продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности запрещается.

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