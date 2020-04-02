Ранее стало известно, что Халупка выкупил памятник «Уничтожившим гитлеризм», стоявший в парке Велюня, который должны были демонтировать в соответствии с польским законом о декоммунизации.
«Спаситель» рассказал, что является фанатом снайперской стрельбы и имеет много друзей в Варшавском клубе офицеров запаса. С некоторыми из них он ездит на различные соревнования. Так, в 2012 году они выиграли в соревновании с действующими офицерами российского спецназа в Калининграде.
«Тогда еще не было нынешней неприязни в польско-российских отношениях: когда меня награждали в Калининграде, военный оркестр сыграл мазурку Домбровского (гимн Польши. — Ред.), а по возвращении в Варшаву я получил благодарность от Министерства обороны Польши за укрепление дружбы между польским и русским народами», — рассказал Халупка.
Он также отметил, что поддерживает тесные отношения с организацией ветеранов в Велюне, с которыми возлагал венки и зажигал свечи у памятника «Уничтожившим гитлеризм» каждое 18 января — в этот день в 1945 году советские войска освободили город от фашистов.
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