Поляк Марек Халупка, спасший памятник советским солдатам в Велюне, перенеся его на свой личный участок, в 2012 году получил благодарность от Минобороны Польши за укрепление дружбы между польским и русским народами. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 1 апреля

Поляк «спас от забвения» памятник советским солдатам, оформив его в собственность © CC BY-SA 4.0 / Stefan.p21 /

«Спаситель» рассказал, что является фанатом снайперской стрельбы и имеет много друзей в Варшавском клубе офицеров запаса. С некоторыми из них он ездит на различные соревнования. Так, в 2012 году они выиграли в соревновании с действующими офицерами российского спецназа в Калининграде.

«Тогда еще не было нынешней неприязни в польско-российских отношениях: когда меня награждали в Калининграде, военный оркестр сыграл мазурку Домбровского (гимн Польши. — Ред.), а по возвращении в Варшаву я получил благодарность от Министерства обороны Польши за укрепление дружбы между польским и русским народами», — рассказал Халупка.

Он также отметил, что поддерживает тесные отношения с организацией ветеранов в Велюне, с которыми возлагал венки и зажигал свечи у памятника «Уничтожившим гитлеризм» каждое 18 января — в этот день в 1945 году советские войска освободили город от фашистов.

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