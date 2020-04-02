Служба безопасности Украины подозревает руководство клиники Eurolab в умышленном сокрытии информации о положительных результатах тестов

Представители ведомства посетили частную медицинскую лабораторию в Киеве прошли 1 апреля.

«На основании судебного решения были проведены обыски в помещениях ООО «Евролаб» для установления всех обстоятельств данного правонарушения. По их результатам изъяты необходимые для следствия документы и информация», — говорится в сообщении на странице пресс-центра СБУ в Facebook.

Досудебное расследование продолжается, проводятся следственные и розыскные действия, к работе с документами привлечены специалисты Министерства здравоохранения Украины.

Владелец лаборатории, телеведущий Андрей Пальчевский, в эфире программы «Соло» на телеканале 112 назвал обвинения фейком и связал их с политическим и бизнес-давлением. Он утверждает, что в Eurolab самое современное оборудование для выявления COVID-19, а его конкурентам приходится действовать на опережение.

«Официальная причина — статья 113, кажется: диверсия против государства. Попытка привязать меня к тому, что якобы киевская лаборатория не сообщила о трёх случаях заболевания и, таким образом, способствовала развитию эпидемии», — заявил он.

Пальчевский обвинил власти Украины в закупке китайских тест-систем, которые достоверно выявляют COVID-19 лишь в 30%, а не в 80-90%, как заявлено. На эти тесты уже пожаловалось несколько стран, в частности, Испания.