Шевченковский районный суд Киева удовлетворил в полном объёме иск бизнесмена Игоря Коломойского против бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой по делу о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации

Об этом 2 апреля сообщает ТСН со ссылкой на решение суда.

На судебном заседании бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева не появлялась и о причинах неявки не сообщила.

Иск касался её высказывания в интервью изданию «Левый берег» о том, что она подозревает бизнесмена Игоря Коломойского в поджоге её дома в Гореничах Киевской области. Он же утверждал, что это заявление нарушает его личные неимущественные права, а также унижает честь и достоинство, порочит деловую репутацию. «Коломойский мне угрожает»: Гонтарева напугана возвращением олигарха на Украину © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

«Оспариваемая информация не соответствует действительности, поскольку не подтверждается предоставленными суду доказательствами, является отрицательной, создает негативное представление об истце и непосредственно нарушает его личные неимущественные права и наносит ущерб его чести, достоинству и деловой репутации», — говорится в постановлении суда.

В качестве одного из способов защиты своего нарушенного права Коломойский избрал опровержение информации. Оно должно быть обнародовано через средства массовой информации в течение пяти рабочих дней со дня вступления в законную силу, а это произойдёт после окончания срока подачи апелляции всеми фигурантами дела.