В Киеве больного коронавирусом, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу, повезли обратно домой на самоизоляцию из-за отказа медиков его госпитализировать. Об этом 1 апреля сообщил директор Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок на своей странице в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Анализ на выявление коронавируса оказался положительным. Вскоре у него ухудшилось состояние, была согласована госпитализация больного.

Однако возникли трудности с транспортировкой: у медиков скорой помощи не было средств индивидуальной защиты. Кроме того, дежурный врач инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы №9 отказал пациенту в госпитализации.

Черенок отметил, что «пациент с подтвержденным коронавирусом снова доставлен домой на самоизоляцию, хотя по приказу Минздрава он подпадал под клинические критерии госпитализации».