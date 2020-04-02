Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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По его словам, мужчина долгое время находился на самоизоляции после контакта с зараженной коронавирусом матерью и был под круглосуточным наблюдением врачей.

Анализ на выявление коронавируса оказался положительным. Вскоре у него ухудшилось состояние, была согласована госпитализация больного.

Однако возникли трудности с транспортировкой: у медиков скорой помощи не было средств индивидуальной защиты. Кроме того, дежурный врач инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы №9 отказал пациенту в госпитализации.

Черенок отметил, что «пациент с подтвержденным коронавирусом снова доставлен домой на самоизоляцию, хотя по приказу Минздрава он подпадал под клинические критерии госпитализации».

 