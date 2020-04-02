В ночь на 31 марта Верховная Рада приняла закон о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, без которого МВФ отказывался предоставить Украине очередной кредит.
По мнению Погребинского, это решение является еще одним свидетельством внешнего управления Украины: «МВФ сказало "надо" — Зе-команда ответила "есть!"».
«Выбор между открытием рынка земли и дефолтом, которым [президент Украины] Владимир Зеленский пугал депутатов, на самом деле никакой не выбор. Угроза дефолта как была, так и остается, независимо от того, получим ли мы деньги от МВФ и МБ, или не получим», — подчеркнул эксперт.
При этом он не исключил, что в сложившихся обстоятельствах дефолт стал бы «лучшим лекарством» для страны, чем очередной транш МВФ.
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