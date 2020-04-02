Угроза дефолта, нависшая над Украиной, останется вне зависимости от того, получит ли страна очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру 1 апреля

Новая эпоха для Украины. Эксперты о введении рынка земли © REUTERS, AP

По мнению Погребинского, это решение является еще одним свидетельством внешнего управления Украины: «МВФ сказало "надо" — Зе-команда ответила "есть!"».

«Выбор между открытием рынка земли и дефолтом, которым [президент Украины] Владимир Зеленский пугал депутатов, на самом деле никакой не выбор. Угроза дефолта как была, так и остается, независимо от того, получим ли мы деньги от МВФ и МБ, или не получим», — подчеркнул эксперт.

При этом он не исключил, что в сложившихся обстоятельствах дефолт стал бы «лучшим лекарством» для страны, чем очередной транш МВФ.

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