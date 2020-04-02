Как сообщается, зараженный чиновник выполнял все медицинские рекомендации и не работал с людьми.
«Сегодня у одного из сотрудников нашей структуры подтвердился диагноз коронавирус COVID-19. Все контактные лица уже установлены и отправлены на карантин», — написал Павел Вугельман на своей странице в Facebook.
В пресс-службе мэрии подтвердили информацию, уточнив, что инфицированный работал с бумагами, а с населением не контактировал.
В Одесской области пока выявлены 15 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19.