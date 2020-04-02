Сотрудник департамента обращения граждан мэрии Одессы заразился COVID-19, рассказал вице-мэр Павел Вугельман 1 апреля

Как сообщается, зараженный чиновник выполнял все медицинские рекомендации и не работал с людьми.

«Сегодня у одного из сотрудников нашей структуры подтвердился диагноз коронавирус COVID-19. Все контактные лица уже установлены и отправлены на карантин», — написал Павел Вугельман на своей странице в Facebook.

В Херсонской области медик умер от коронавируса, власти боятся массового заражения © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

В Одесской области пока выявлены 15 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19.