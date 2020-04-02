В ночь на 31 марта Верховная Рада приняла закон о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, без которого МВФ отказывался предоставить Украине очередной кредит.
«Закон о земле в том виде, в каком его приняла Рада, мягко говоря, совсем не устраивает МВФ, потому что там серьезные ограничения по концентрации земли в одних руках и в плане допуска иностранцев», — отметил Молчанов.
По его мнению, это решение больше на руку украинским олигархам, которые начиная уже со следующего года смогут теперь через подставных лиц собирать земельные банки, а не ждать еще пять лет.
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