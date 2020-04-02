Закон об открытии рынка земли на Украине, который был принят ради получения очередного транша Международного валютного фонда (МВФ), не соответствует критериям МВФ. Об этом политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру 1 апреля

Суверенитет оптом и в розницу: как рынок земли изменит Украину

«Закон о земле в том виде, в каком его приняла Рада, мягко говоря, совсем не устраивает МВФ, потому что там серьезные ограничения по концентрации земли в одних руках и в плане допуска иностранцев», — отметил Молчанов.

По его мнению, это решение больше на руку украинским олигархам, которые начиная уже со следующего года смогут теперь через подставных лиц собирать земельные банки, а не ждать еще пять лет.

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