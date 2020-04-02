Ранее украинские власти приняли решение о закрытии границ с 16 марта в связи с распространением коронавируса. С 17 марта также приостановлено авиасообщение. Находящихся за границей граждан призвали вернуться на Украину до вступления в силу ограничений.
Однако многие украинские трудовые мигранты предпочли переждать эпидемию за рубежом.
«В лагерях для беженцев появилось много украинских заробитчан: их выкинули на улицу в Польше, и они решили рвануть на Запад, переждать карантин в Баварии», — рассказал Заславский.
По его словам, в этой части страны зафиксировано всего несколько случаев заболевания коронавирусом. По Деггендорфу можно гулять, общественный транспорт работает.
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