С началом распространения в Европе коронавируса в немецкой Баварии появилось много украинских заробитчан, которые не смогли остаться в Польше, где работают. Об этом живущий в баварском Деггендорфе социолог Сергей Заславский рассказал в интервью изданию Украина.ру 1 апреля

Почти 3,5 тыс. украинцев вернулись домой на автобусах из Польши © Государственная пограничная служба Украины

Однако многие украинские трудовые мигранты предпочли переждать эпидемию за рубежом.

«В лагерях для беженцев появилось много украинских заробитчан: их выкинули на улицу в Польше, и они решили рвануть на Запад, переждать карантин в Баварии», — рассказал Заславский.

По его словам, в этой части страны зафиксировано всего несколько случаев заболевания коронавирусом. По Деггендорфу можно гулять, общественный транспорт работает.

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