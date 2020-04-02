В Вооружённых силах Украины зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом у врача

Умер первый сообщивший о коронавирусе врач © twitter.com/PDChina

«Сотрудник Вооружённых сил Украины, врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. 1 апреля 2020 года после ухудшения состояния госпитализирована в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом пневмония», — говорится в сообщении.

В тот же день методом ПЦР у врача диагностировали COVID-19. В госпитале также определили круг контактных с ней лиц — 10 военнослужащих. Всего в украинской армии на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 140 человек.

Случаи заболевания медицинских работников, задействованных в лечении пациентов с коронавирусом, зафиксированы во многих странах. 31 марта диагноз подтвердился у главного врача городской больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко. Это московское учреждение стало научным центром по изучению новой инфекции, туда же привозят людей с COVID-19. 24 марта больницу посещал президент РФ Владимир Путин и общался с Проценко. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что Путин регулярно проходит тестирование, всё нормально.