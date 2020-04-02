По его данным, от COVID-19 скончалась сотрудница больницы города Олешки.
«В Олешках этот случай зафиксирован уже посмертно. К сожалению, умерла сотрудница медицинского учреждения, и очень много людей, понятное дело, были на похоронах, потому что человек очень уважаемый. И как дальше будет идти распространение вируса, вообще непонятно», — сказал политик.
На сегодняшний день на Украине зафиксировано 794 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 20 из которых стали летальными, а 13 пациентов вылечились.
Между тем лечение пациента, заразившегося коронавирусом COVID-19, обходится в сумму от 5 до 10 тысяч гривен (14-28 тысяч рублей). Такую цифру озвучил главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк.