В Херсонской области от коронавируса умерла женщина-медик, сообщил депутат местного областного совета Сергей Рыбалко 2 апреля на своей странице в соцсетях

По его данным, от COVID-19 скончалась сотрудница больницы города Олешки.

«В Олешках этот случай зафиксирован уже посмертно. К сожалению, умерла сотрудница медицинского учреждения, и очень много людей, понятное дело, были на похоронах, потому что человек очень уважаемый. И как дальше будет идти распространение вируса, вообще непонятно», — сказал политик.

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Между тем лечение пациента, заразившегося коронавирусом COVID-19, обходится в сумму от 5 до 10 тысяч гривен (14-28 тысяч рублей). Такую цифру озвучил главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк.