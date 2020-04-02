В ночь на 31 марта Верховная Рада приняла закон о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Охрименко отметил, что уже сейчас граждане могут бесплатно получить свой пай, однако землю получше уже разобрали.
«Как бы там ни было, надо только начать, а там уж он (рынок земли. — Ред.) запустится автоматически. У нас рынка земли не было, и нужно хотя бы три года, пока он раскрутится, пока люди сообразят и так далее», — отметил он.
По словам эксперта, основная проблема заключается в том, что на Украине большая часть людей пока просто не знает, что представляет собой этот рынок и что с ним делать.
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