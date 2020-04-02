Так как на Украине не было рынка земли, для его раскрутки понадобится как минимум три года. Об этом президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко сказал в интервью изданию Украина.ру 1 апреля

Битва мнений. Открытие рынка земли на Украине: «за» и «против» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Охрименко отметил, что уже сейчас граждане могут бесплатно получить свой пай, однако землю получше уже разобрали.

«Как бы там ни было, надо только начать, а там уж он (рынок земли. — Ред.) запустится автоматически. У нас рынка земли не было, и нужно хотя бы три года, пока он раскрутится, пока люди сообразят и так далее», — отметил он.

По словам эксперта, основная проблема заключается в том, что на Украине большая часть людей пока просто не знает, что представляет собой этот рынок и что с ним делать.

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