В стране увеличивается количество заболевших коронавирусом, самая сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Большинство лиц старше 50 лет», — уточняется в сообщении.

За время эпидемии 13 человек выздоровели. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Наибольшее число случаев зафиксировано в Киеве —160, Черновицкой — 143 и Тернопольской области — 106. Больные коронавирусом есть во всех областях, кроме Николаевской. С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3834 подозрения на Covid-19.