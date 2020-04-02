Как сообщил Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины на своей странице в Facebook, по состоянию на утро 2 апреля в стране заражены 804 человека, в том числе 135 случаев выявлены за последние сутки. 20 человек скончались.
«Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Большинство лиц старше 50 лет», — уточняется в сообщении.
За время эпидемии 13 человек выздоровели. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Наибольшее число случаев зафиксировано в Киеве —160, Черновицкой — 143 и Тернопольской области — 106. Больные коронавирусом есть во всех областях, кроме Николаевской. С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3834 подозрения на Covid-19.