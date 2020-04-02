«Все закрыто, едим чеснок, моем руки» — Зинченко рассказал, как в Англии пережидают коронавирус
«Все закрыто, едим чеснок, моем руки» — Зинченко рассказал, как в Англии пережидают коронавирус
© РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк
На видео он делает физические упражнения в компании двух своих французских бульдогов.

В большинстве упражнений он использовал собак в качестве утяжелителей.

«Я, Луи и Мия желаем вам быть здоровыми и оставаться позитивными», — написал Зинченко под роликом.

 