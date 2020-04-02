Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко показал свои домашние тренировки в условиях самоизоляции. Соответствующий ролик он опубликовал 1 апреля на своей странице в Instagram

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